ما هي شروط برنامج دعم مستفيدي التمويل العقاري القائم؟

أعلن صندوق التنمية العقارية عن تفعيل آلية برنامج "تحويل التمويل العقاري القائم إلى تمويل مدعوم" للمسجلين في قوائم الصندوق والحاصلين على تمويل عقاري "غير مدعوم" من جهات التمويل المشاركة في هذا البرنامج.

في هذا السياق، أوضح حمود العصيمي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية ، أن برنامج التمويل العقاري يقوم بدعم المستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق والحاصلين على تمويل عقاري لدى جهات التمويل بحد أقصى 500 ألف ريال، حيث يقوم الصندوق بتغطية 500 ألف ريال من القرض القائم والفوائد بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.

وبيّن أن آلية التطبيق ذات مفعول رجعي، حيث يقوم الصندوق بإعادة الفوائد التي دفعها المستفيد إلى حسابه مباشرةً، لافتاً إلى أن الحد الأدنى لطلب المستفيد الخاص بعدد الأقساط (12 قسطاً أي 12 شهراً).

ونوه بأن الإقبال كبير على برنامج التمويل العقاري المدعوم، حيث تجاوز عدد الراغبين في الانضمام الـ2000 شخص، ويأتي ذلك بهدف رفع نسبة التملك وتسهيل الحصول على المساكن.