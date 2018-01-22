مصر تطرح 18 ألف وحدة سكنية والتقديم في 4 فبراير

أعلنت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد، خلال مؤتمر صحافي، عن فتح باب الحجز لـ18061 وحدة سكنية جاهزة للاستلام بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك في المحافظات، والمدن الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأحد 4 فبراير المقبل ولمدة شهر.

وأشارت إلى أن الحجز والاستفسار يتم من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.mff.gov.eg، الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأوضحت عبدالحميد أنه تم استحداث محور إسكان المصريين العاملين بالخارج، كمحور جديد ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، "استجابة لطلبات أهالينا المصريين العاملين بالخارج، من الشريحة محدودة الدخل"، بجانب المحاور الأخرى التي تم استحداثها بالمشروع (النقابات – الإيجار – فئات الدخل الأعلى)، ليغطي مشروع الإسكان الاجتماعي احتياجات وطلبات جميع الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج.

وأكدت مي عبدالحميد أن من يرغب في الحجز من المصريين العاملين بالخارج، يجب عليه الاطلاع على جميع الشروط المنشورة بالموقع الإلكتروني قبل بدء عملية التسجيل والحجز، للتأكد من مدى انطباق الشروط عليه، موضحة أن الاشتراطات العامة للحجز، التي حددها الصندوق، تتضمن ما يلي:

أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولديه جواز سفر مصري سار، وأن يكون من العاملين بالخارج، وأن يكون مستند الإقامة للحاجز بالخارج سارياً، وألا تقل سنه عن 21 عاماً في تاريخ الحجز، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة في كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد، وفي حالة تخصيص الوحدة السكنية لا يحق للعميل التقدم بالمراحل اللاحقة للمشروع للحصول على وحدة أخرى.

وأضافت: يجب على المتقدم أن يقر بأنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولاً جنائياً ومدنياً عن ذلك.

وبيّنت أن التخصيص شخصي، ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، وأن الوحدات السكنية مُخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المُقيدة للملكية طوال فترة السداد إلا بموافقة كتابية وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف الإدارية المقررة.

وقالت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: "يكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار الأميركي، ويتم سداد تحويل دفعة مقدمة قيمتها 25% من إجمالي ثمن الوحدة، على أن يُسدد الباقي على 3 أقساط سنوية بالدولار الأميركي محملة بالفوائد البنكية".