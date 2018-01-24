دبي.. تصرفات العقار تسجل مليار درهم بيوم واحد

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يوم أمس مليار درهم، حيث تم تسجيل 158 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 130 مليون درهم، و147 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 170 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم، بمنطقة البرشاء الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري. وتصدرت ورسان الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم، وتلتها منطقة البرشاء الثالثة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 65 مليوناً بحسب صحيفة البيان.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة الثنية الثالثة. وتصدرت مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة، بقيمة 38 مليون درهم، وتلتها الخليج التجاري بتسجيلها 16 مبايعة، بقيمة 24 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 700 مليون درهم، منها 43 رهن أراضٍ بقيمة 500 مليون درهم، و37 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 183 مليون درهم، ورهن آخر بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 96 مليون درهم.