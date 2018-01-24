حركة تطوير كبيرة بالسعودية مع تطبيق رسوم الأراضي

بعد عام من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، أعلنت وزارة الإسكان عن الآثار الملموسة لتطوير الأراضي هذا العام، حيث ستسهم في إسكان أكثر من 32 ألف مواطن.

وأعلنت وزارة الإسكان عن المدة المتبقية على إصدار الرسوم على الأراضي البيضاء للسنة الثانية وهي 52 يوما للرياض و74 يوما لجدة ومئة ويومين لحاضرة الدمام.

وفي حال عدم السداد عند انتهاء المدة المحددة، يترتب على المكلف غرامة مالية لمخالفة النظام، إضافة إلى ضرورة تسديد الرسوم المستحقة.

وأصدرت الحكومة 1500 أمر سداد رسوم على أراض بيضاء في الرياض وجدة وحاضرة الدمام بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة، فضلا عن تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة بحيث يفرض البرنامج رسما سنويا على الأراضي البيضاء غير المطورة، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

ومن الآثار الملموسة للرسوم تأمين 3 ملايين و800 ألف متر مربع من الأراضي المطورة. وبعد خصم المساحات المخصصة للخدمات والمرافق العامة ستساهم هذه الأراضي المطورة في إسكان أكثر من 32 ألف مواطن في نحو 6500 وحدة سكنية .