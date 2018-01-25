أميركا..مبيعات المنازل الجديدة تسجل أكبر هبوط بـ18 شهرا

هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول، مسجلة أكبر انخفاض في حوالي عام ونصف العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 9.3% إلى معدل سنوي قدره 625 ألف وحدة الشهر الماضي، وهذا هو أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية منذ أغسطس آب 2016 .

وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر نوفمبر تشرين الثاني بالخفض إلى 689 ألف وحدة، لكنها تبقى الأداء الأقوى منذ يوليو تموز 2007، من القراءة السابقة البالغة 733 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل 10.1% من سوق الإسكان في أميركا، بنسبة 7.9% إلى وتيرة قدرها 679 ألف وحدة الشهر الماضي.