"الرياض ريت" يتجه لتأسيس برنامج صكوك بمليار ريال

أعلن صندوق "الرياض ريت" عن عزمه تأسيس برنامج لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية بحجم يصل إلى مليار ريال سعودي من خلال سلسلة من الإصدارات.

وقال الصندوق في بيان له على "تداول"، إن موافقة مجلس إدارة الصندوق صدرت على برنامج الإصدار المشار إليه بتاريخ 24 يناير 2018.

ويعتبر الرياض ريت أول صندوق عقاري متداول في المملكة العربية السعودي يؤسس برنامج صكوك. ويهدف هذا البرنامج إلى تنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقاتها مما يدعم زيادة أصول الصندوق عن طريق الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل بجانب العقارات المعلن عنها مسبقاً والتي سوف يتم تمويلها عن طريق رفع رأس مال الصندوق.

وسيتم تأسيس البرنامج والبدء بالإصدار بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية، وسيعلن الصندوق عن أية تطورات جوهرية أخرى في هذا الخصوص في حينه.