3.43 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.43 مليار درهم، كان أبرزها رهونات بقيمة 2.04 مليار من خلال 305 إجراءات. وتم تسجيل 790 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم، منها 83 مبايعة للأراضي بقيمة 552 مليون درهم و707 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 838 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في البرشاء الثالثة.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة أم هرير الثانية كأهم المبايعات. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.04 مليار درهم منها 134 رهن أراض بقيمة 1.6 مليار درهم و171 رهن فلل وشقق بقيمة 447 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 413 مليون درهم ورهن بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 197.7 مليون درهم.

وكانت التصرفات حققت أمس 1.05 مليار درهم حيث تم تسجيل 128 مبايعة بقيمة 178 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 77 مليون درهم و106 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 101 مليون درهم.