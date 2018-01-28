السعودية.. تراجع المؤشر العقاري 3.2% للربع الرابع 2017

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة للربع الرابع 2017 والذي سجل تراجعا بنسبة 3.2% مقارنة بالربع المماثل من 2016.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه اليوم، إن المؤشر يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

وسجل المؤشر انخفاضا بلغت نسبته 3.2% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي الربع الرابع 2016، وأرجع المؤشر هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع السكني 2.2% و القطاع التجاري 5.7% والقطاع الزراعي 0.6%.

وسجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته 0.3% مقارنةً بالربع السابق الربع الثالث 2017، حيث بلغ 84,6 في الربع الرابع 2017 مقابل 84,9 في الربع السابق، وذلك لما شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر بنسب انخفاض متفاوتة: القطاع السكني بنسبة 0.2% القطاع التجاري بنسبة 0.7% والقطاع الزراعي بنسبة 0.1%.

الجدير بالذكر أن إصدار الرقم القياسي لأسعار العقار للربع الرابع 2017 جاء بالتزامن مع عقد لقاء تعريفي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة على رفع الوعي الإحصائي لدى كافة عملاء الهيئة، حيث تم عقد عدد من اللقاءات التعريفية بالرقم القياسي لأسعار العقار بمدينة الرياض والدمام خلال العام الماضي.