%65 من قضايا السمسرة بالسعودية لنزاعات عقارية

بلغ عدد قضايا السمسرة التي استقبلتها المحاكم السعودية خلال العام الهجري الماضي، نحو 140 قضية، حيث استحوذت الخلافات والنزاعات على العمولات في القطاع العقاري والمقاولات على نحو 65% من هذه القضايا.

وحسب إحصائية عدلية استقبلت المحكمة التجارية في الرياض 48.6% من هذه القضايا بـ68 قضية، تلتها المحكمة التجارية في الدمام بـ26 قضية، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

واستقبلت المحكمة العامة في أبها 16 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بتسع قضايا، ثم محكمتا بريدة ومكة بست قضايا، وحائل بأربع قضايا، فمحكمتا المدينة وتبوك بقضيتين لكل منهما. فيما سجلت المحكمة العامة في الجوف قضية واحدة.

إلى ذلك، كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن ارتفاع الأحكام الصادرة في محاكم المملكة خلال الشهر المنصرم ربيع الآخر 21 %، حيث سجلت ما يقارب الـ70611 حكمًا، مقابل 55731 حكمًا في الفترة نفسها من العام الماضي، وتنوعت الأحكام الصادرة بين حقوقية، استحكام، جزائي، دعاوى، إنهاءات، تنفيذ، وتجارية.

وتصدرت الأحكام الحقوقية القائمة بـ 27644 حكمًا، تليها الإنهائية بـ 22390 إنهاءً، ثم الجنائية بـ 18521 حكمًا، ثم التجارية بـ 2056 حكمًا.

واستحوذت منطقة مكة المكرمة على العدد الأكبر من الأحكام بـ 18958 حكمًا، تليها منطقة الرياض بـ 17805 أحكام، ثم المنطقة الشرقية بـ 8529 حكمًا.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بـ 5431 حكمًا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 4752 حكمًا، ثم منطقة القصيم بـ 3480 حكمًا، ثم منطقة جازان بـ 3345 حكمًا.

وسجلت منطقة تبوك 2547 حكمًا، تليها منطقة حائل بـ 1560 حكمًا، ثم منطقة الجوف بـ 1324 حكمًا، ثم منطقة نجران بـ 1117 حكمًا، فمنطقة الحدود الشمالية بـ 995 حكمًا.

وبلغ عدد الأحكام التي سجلتها منطقة الباحة 768 حكمًا، مسجلة أقل الأحكام في المناطق في الفترة نفسها.