630 مليـون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 630 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 179 مبايعة بقيمة 356 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 136 مليون درهم و155 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 220 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الجداف، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة السطوة. وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وتلتها منطقة الخوانيج الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم، وثالثة في الثنية الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الجداف، وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 274 مليون درهم منها 32 رهن أراض بقيمة 181 مليون درهم، و55 رهن فلل وشقق بقيمة 93 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 66 مليون درهم، وأخرى في منطقة منخول بقيمة 52 مليون درهم.