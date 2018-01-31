المشاعر ريت يستلم 19.3 مليون ريال من إيجار العقارات

أعلن صندوق المشاعر ريت استلام متحصلات إيجار العقارات عن النصف الأول من العام 2018 والبالغة قيمتها 19,318,500 ريال .

وأشار الصندوق، بحسب بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أنه سيتم توزيع الأرباح النقدية النصف سنوية لمالكي الوحدات بما لايقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية ، وذلك التزاماً بشروط وأحكام الصندوق.

وسيتم استثمار عائدات مبالغ الإيجار مع بعض البنوك والجهات الاستثمارية والمالية المناسبة والمصرح لها ( كأطراف ذو علاقة لمسقط المالية).

ويؤكد مدير الصندوق أن هذه الاستثمارات تعد في صالح الصندوق ومالكي الوحدات فيه .

وكانت السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت عن بدء إدراج تداول وحدات صندوق المشاعر ريت اعتباراً من 01/05/1439 هـ الموافق 18/01/2018 بالرمز 4337 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 أكتوبر 2016، فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.

وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.

يذكر أن صندوق "المشاعر ريت" هو صندوق استثمار عقاري مقفل متداول متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ الحجم المستهدف للصندوق 572.4 مليون ريال، وتم الشهر الماضي طرح 57.24 مليون وحدة وبسعر اشتراك قدره 10 ريالات للوحدة الواحدة.