نمو الإنفاق على التشييد في أميركا بـ0.7% في ديسمبر

سجل الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة زيادة أكبر من المتوقع في ديسمبر مع ارتفاع الاستثمارات في مشاريع التشييد للقطاع الخاص إلى مستوى قياسي وتعافٍ قوي لإنفاق الحكومة الاتحادية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، إن الإنفاق على التشييد زاد 0.7% إلى 1.25 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وعدلت الوزارة الإنفاق على التشييد في نوفمبر بالخفض ليظهر زيادة قدرها 0.6% بدلا من القراءة الأولية البالغة 0.8%.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الإنفاق على التشييد 0.4% في ديسمبر.

وعلى أساس سنوي، زاد الإنفاق على التشييد 2.6% في ديسمبر. وسجل زيادة قدرها 3.8% في 2017، وهي أصغر زيادة منذ 2011 وبعد قفزة بلغت 6.5% في 2016.

وارتفع الإنفاق على مشاريع التشييد للقطاع الخاص في ديسمبر 0.8% إلى مستوى قياسي بلغ 963.2 مليار دولار، بعد زيادة بلغت 0.7% في نوفمبر.