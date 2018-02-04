مشاريع تضيف 8 آلاف وحدة سكنية لسوق أبوظبي العقـاري

كشفت شركات تطوير عقاري خلال العام الماضي، عن مشاريع جديدة تضيف نحو 8 آلاف وحدة سكنية جديدة لسوق أبوظبي خلال السنوات المقبلة.

وخلال شهر أبريل 2017، أطلقت شركة الدار العقارية مشروع "ذا بردجز" في جزيرة الريم، والذي يوفر 1272 وحدة سكنية بتكلفة 1.3 مليار درهم، فيما أطلقت خلال سبتمبر مشروع "وترز أج" السكني في جزيرة ياس، والذي يتألف من 2255 وحدة سكنية ضمن 13 مبنى سكنياً بتكلفة 2.4 مليار درهم.

وعلى هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي أبريل الماضي، كشفت شركة "إمكان" للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع "ميكرز ديستركت"، متعدد الاستخدامات بجزيرة الريم والذي يوفر نحو 4 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى مساحات مكتبية ومتجر تجزئة وفنادق، حيث سيتم إنجازه عبر 3 مراحل بحلول عام 2023، بحسب ما ورد في "الاتحاد".

بينما أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن توجهها لتطوير مشروع سكني جديد في جزيرة الريم يضم 266 شقة.

كما واصلت الشركات العقارية إطلاق المشاريع الجديدة مطلع العام الحالي، حيث أطلقت شركة واحة الزاوية للتطوير والاستثمار العقاري مؤخرا مشروع "عود" العقاري بمنطقة "ديستركت 200"، ضمن مشروع واحة الزاوية في منطقة الفقع بمدينة العين، والذي يضم 7 مبانٍ، ويوفر أكثر من 600 وحدة سكنية وتجارية، كما كشفت شركة "ريبورتاج للعقارات" عن بدء أعمال البناء في مشروع "الواحة رزيدنس" بمدينة مصدر، والذي يتألف من 600 وحدة سكنية، ومن المقرر تسليمه بحلول عام 2020.