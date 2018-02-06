بعد وصولها لأقل مستوى..عقارات دبي تستعد للارتفاع مجددا

توقع محللون أن ترتفع أسعار العقارات السكنية في دبي مع اقتراب معرض إكسبو 2020.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن المدير التجاري في مجموعة بروبرتي فايندر العقارية، لقمان حاجي، وآخرين، أن أسعار العقارات سوف ترتفع في دبي مع اقتراب معرض إكسبو دبي 2020.

وأضافت الصحيفة أن مبيعات الخارطة تسود في سوق العقارات السكنية في دبي الذي يرجعه البعض إلى الحد الأقصى على الرهن العقاري الذي فرضه مصرف الإمارات المركزي، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وقال لقمان إن العدد الكبير من المشاريع التي أطلقت في السوق أدى بالمطورين إلى طلب إيداعات منخفضة وبرامج دفع تستمر إلى ما بعد التسليم من أجل توفير الحافز للمشترين، ما أدى إلى ارتفاع مبيعات الخارطة.

ويعتقد لقمان وآخرون أن الأسعار عند أو قرب أقل مستوى للدورة السوقية وسوف ترتفع مع اقتراب معرض إكسبو 2020. وتعني هذه الأسعار أيضاً أن المستأجرين يتجهون إلى الشراء بدلاً من التأجير.

ويرى أن تراجع الأسعار يجذب مشترين جدداً إلى مستويات أعلى من السوق التي لم يكن في مقدورهم الوصول إليها.

وأوضح أنه ليس من الممكن شراء عقار من أربع غرف في لندن أو باريس أو نيويورك أو جنيف مقابل أقل من 1.2 مليون دولار، لكنه ممكن في دبي الآن.

ويعتقد كثير من المحللين أن الحد الأقصى للرهن العقاري الذي يعني أن الوافدين لابد أن يودعوا لدى البنك 25% من قيمة الصفقة ويدفعون 7% من القيمة لإبرامها، قد أدى إلى هدوء نسبي في السوق.