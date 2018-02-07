الإسكان المصرية تستعد لطرح ضخم للأراضي مارس المقبل

كلَّف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفي مدبولي، مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإعداد لأضخم طرح لأراضي المواطنين والمستثمرين، والوحدات السكنية، بالمدن الجديدة، بحيث يتم الإعلان عن بدء الحجز في شهر مارس المقبل.

وقال مدبولي إنه سيتم طرح قرعة جديدة لوحدات سكنية بمشروعي "دار مصر" و"سكن مصر" في المدن الجديدة القائمة، وكذا سيشهد بدايات الطرح في مدن: العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وامتداد الشيخ زايد، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان أيضاً عن عدد من الفيلات في مدينة المنصورة الجديدة، في منطقة متميزة.

وأوضح الوزير أنه سيتم الإعداد أيضاً لطرح قرعة للأراضي للمواطنين، بمساحات مختلفة، في عدد كبير من المدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق رغبة المصريين في التملك، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضي من خلال المواطنين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، ومحاربة المتاجرة بالأراضي والسمسرة.

وأشار مدبولي إلى أنه سيتم أيضاً الإعلان عن الطرح الثالث لأراضي الشراكة مع القطاع الخاص، وسيتم لأول مرة أيضاً طرح أراضٍ بنظام الشراكة في العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، مشيراً إلى نجاح كل من الطرح الأول والثاني اللذين طرحتهما الوزارة سابقاً، مضيفا أنه سيتم أيضاً طرح أراضٍ للمستثمرين بنظام البيع في عدد من المدن الجديدة.