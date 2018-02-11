"الحكير السعودية" تنفذ أول مشروعاتها السكنية في مصر

وقعت شركة كونستركشن آند ديزاين " كونستك " عقداً مع شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري" المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية " بقيمة 70 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من أول مشروعاتها السكنية في مصر "ايون" بجوار مول العرب بالسادس من أكتوبر.

صرح بذلك المدير العام لشركة كونستركشن آند ديزاين "كونستك" أشرف عبد الحكم، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتلك المرحلة خلال 12 شهراً.

وأوضح أن التعاقد يشمل تنفيذ الأعمال المدنية لـ6 مبانٍ سكنية متعددة الطوابق وتقع على مساحة إجمالية 32 ألف متر.

وأضاف أن المشروع يشتمل تنفيذ مبانٍ بتصاميم مختلفة ومبتكرة ستمثل إضافة للسوق المصرية.

وأشار إلى أن التعاقد واختيار كونستك لتنفيذ أول مشروعات شركة المراكز المصرية السكنية في السوق المصرية يعكس ثقة الشركات الكبرى في سابقة أعمال كونستك وقدرتها على تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وأقصر وقت زمني.

وأضاف أن الشركة تعاقدت مؤخرا مع عدد من شركات التطوير العقاري الكبرى لتنفيذ أعمال لها خلال العام الجاري، منها هايد بارك للتنمية لتنفيذ وحدات ضمن مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، كما تنفذ الشركة عددا من المشروعات لصالح شركات كبرى، منها سوديك ومصر ايطاليا وتطوير مصر.

وأوضح أن المشروعات التي تنفذها الشركة تتنوع بين السكنية والخدمية والساحلية، وتحرص الشركة على تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وباستخدام آليات بنائية مبتكرة لضمان تفرد المشروع وتحقيق رؤى شركات التطوير العقاري.

وأكد أن العام الحالي سيشهد طفرة في حجم أعمال الشركة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية واستيعاب السوق لآثار التعويم والقرارات الإصلاحية، كما أن الشركات العقارية لديها رغبة جادة في تفعيل مخططاتها التوسعية وضخ المزيد من الاستثمارات إلى السوق.