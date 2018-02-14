829 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 829 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 197 مبايعة بقيمة 408 ملايين درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 180 مليون درهم، و179 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 228 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثانية، تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 7.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم، وتلتها منطقة جبل علي الصناعية الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم، وثالثة في المرقبات بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

أمّا فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة الحبية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، وتلتها منطقة الكفاف بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 421 مليون درهم، منها 14 رهن أراض بقيمة 343 مليون درهم، و53 رهن فلل وشقق بقيمة 78 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 120 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 100 مليون درهم.