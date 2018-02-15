تحالف "بولارس" يستلم مليون متر مربع من "قناة السويس"

تسلم تحالف شركات "بولارس الزامل للمناطق الصناعية، أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، سياك القابضة"، مليون متر مربع كمرحلة أولى من الهيئة الاقتصادية لـ #قناة_السويس، طبقاً للاتفاق الموقع بين التحالف والهيئة.

وقال المهندس أشرف دويدار الرئيس التنفيذى لشركة "أرضك للتنمية والاستثمار العقاري"، إن التحالف بدأ إجراءات تأسيس شركة تتولى تطوير 5.5 مليون متر كمطور صناعي بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً.

وفقاً للاتفاق الموقع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، يقوم التحالف بتطوير الأرض المتعاقد عليها خلال 18 عاماً، بواقع مليون متر كل ثلاث سنوات، بحيث يتوقف تسلم المساحات التالية على تطوير ما تم استلمه بالفعل.

ويستهدف التحالف جذب استثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، وتوفير 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.