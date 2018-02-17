ارتفاع معدل تصاريح البناء بأميركا لأعلى مستوى منذ 2007

زاد معدل البدء في تشييد المنازل بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في أكثر من عام في يناير بدعم من تعافي بناء الوحدات السكنية لأسرة واحدة، ومن المرجح أن يزيد المعدل مجدداً مع ارتفاع تصاريح البناء لأعلى مستوياتها منذ 2007.



وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن معدل البدء في تشييد المنازل قفز 9.7% إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.326 مليون وحدة وهو الأعلى منذ أكتوبر تشرين الأول 2016.



وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.234 مليون وحدة الشهر الماضي.



وارتفعت تصاريح البناء 7.4% إلى 1.396 مليون وحدة في يناير وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2007.



ويقود تحسن سوق العمل الطلب على الإسكان لكن ارتفاع فائدة الرهن العقاري وأسعار المنازل قد يتسبب في تباطؤ الزخم. وعلى الرغم من أن معدل البطالة عند أدنى مستوى في 17 عاما عند 4.1% فإن الزيادة السنوية في الأجور لم تتجاوز 3%.



وعلى النقيض، فإن الزيادة السنوية في أسعار المنازل تجاوزت 6% في نوفمبر تشرين الثاني.



من ناحية أخرى ارتفعت أسعار الاستيراد في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير في الوقت الذي زادت فيه أسعار المنتجات النفطية المستوردة وعدد من السلع الأخرى مما قد يعزز التضخم في الأشهر المقبلة.



وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن أسعار الاستيراد زادت واحدا بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.2% في ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع سعار الاستيراد 0.6% في يناير بعد زيادة بلغت 0.1% في ديسمبر.



وزادت أسعار الاستيراد 3.6% خلال 12 شهراً في أكبر زيادة منذ أبريل 2017 بعد ارتفاع بلغ 3.2% في ديسمبر.



وأظهرت بيانات هذا الأسبوع تسارعا في أسعار المستهلكين والاستيراد في يناير كانون الثاني. وعززت الزيادات التوقعات بأن التضخم سيرتفع هذا العام وقد يتجاوز المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2%.



وفي الشهر الماضي زادت أسعار المنتجات النفطية المستوردة 4.3 % بعد أن ارتفعت 2.3% في ديسمبر.