60 مليار درهم إيرادات شركات العقار الإماراتية في 2017

لامست إيرادات ومبيعات شركات العقار والإنشاء المدرجة في #أسواق_المال_الإماراتية حاجز 60 مليار درهم خلال العام الماضي.

وبحسب رصد لصحيفة "البيان"، بلغت إيرادات 13 شركة مقيدة في سوقي #دبي و #أبوظبي 59.46 مليار درهم بنمو 12.3% أو ما يعادل 6.5 مليار مقارنة بنحو 52.96 مليار في 2016.

ويظهر الرصد، ارتفاع أرباح تلك الشركات إلى 12.22 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.98 مليار في 2016، بنمو 2% بسبب خسائر شركتي الاتحاد ودريك آند سكل، إضافة إلى تراجع أرباح "الدار العقارية" و"داماك"، بينما دعم نمو الأرباح الأداء القوي لـ"إعمار العقارية" وشركتيها التابعتين "إعمار مولز" و"إعمار للتطوير" بعد تحقيقها نمواً بنحو 7.2% و11% و29.9% على التوالي.

وبلغت أرباح 8 شركات مدرجة في دبي 9.77 مليار بنمو 7.2% مقارنة بنحو 9.12 مليار في 2016، بينما وصلت أرباح 5 شركات مدرجة في أبوظبي إلى 2.45 مليار بتراجع 14.5% مقابل 2.86 مليار في 2016.