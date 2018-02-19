بريطانيا.. ارتفاع أسعار المساكن بـ0.8% خلال فبراير

أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال شباط/فبراير الحالي بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق، ليصل المتوسط إلى 300 ألف جنيه إسترليني للمسكن.

وأشار موقع "رايت موف" المتخصص في متابعة سوق العقارات في بريطانيا إلى أن الزيادة الجديدة تأتي في أعقاب زيادة الأسعار بنسبة 0.7% خلال يناير الماضي.

في الوقت نفسه، زادت الأسعار خلال الشهر الحالي بنسبة 1.5% سنويا بعد زيادة سنوية بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي.

وقال مدير موقع "رايت موف" مايلز شيبسايد، إن ارتفاع الأسعار بنسبة 0.8% خلال الشهر الحالي يقل كثيرا عن متوسط الزيادة الشهرية في مثل هذا التوقيت من السنة على مدى السنوات العشر الأخيرة، والذي يبلغ 1.6% شهريا، ومن الأفضل أن يتحلى البائعون بالحذر ولا يبالغوا في زيادة الأسعار بما يتجاوز قدرة المشترين المالية.