"الإسكان" السعودية: تسويق 60 ألف وحدة سكنية خلال 3 أشهر

تعتزم #وزارة_الإسكان_السعودية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تسويق نحو 60 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، وذلك عن طريق عدد من المعارض التي تستعد الوزارة لإطلاقها خلال أيام.

وقال المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في وزارة الإسكان سراقة الخطيب، إن الوزارة قامت منذ بداية العام الميلادي الجاري بتوقيع عشر اتفاقيات لمشاريع البيع على الخريطة في المملكة منها مشروعان على أرض الوزارة.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال "سكني2" إلى بناء نحو 125 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أن الوزارة تركز بشكل رئيس على مشاريع البيع على الخريطة باعتباره المنتج الأكثر توفيرا للوحدات السكنية والقادر على مواجهة التحديات، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وأوضح الخطيب أن المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها سابقا تلبّي رغبات شريحة كبيرة من الأسر من خلال إتاحة كل الخيارات أمام المواطنين والمواطنات، مشيراً إلى أن الدفعة الثانية ركزت على المناطق الأكثر احتياجاً وذات الكثافة العالية، حيث تم تخصيص ما يصل إلى 66% من المنتجات لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، مع التأكيد على توزيع المنتجات في كل دفعة على بقية المناطق بهدف سد الاحتياج، وتلبية الطلب.

وأكد أن الوزارة من خلال شراكاتها مع القطاع الخاص تراعي معايير الجودة في البناء والسعر المناسب في جميع الوحدات السكنية، حيث تراوح أسعارها بين 250 ألفا و700 ألف ريال.

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قد أطلقا الدفعة الثانية من برنامج "سكني" لعام 2018، وبإجمالي يصل إلى 20514 منتجاً سكنيا وتمويليا، تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري والبالغة 300 ألف.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6694 وحدة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة"، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على الرياض بعدد 6498 وحدة، والمنطقة الشرقية بعدد 196، إضافة إلى 600 وحدة جاهزة موزعة على منطقة القصيم بعدد 100 وحدة، والمنطقة الشرقية بعدد 500 وحدة سكنية.

كما تشمل الدفعة 8300 قرض عقاري موزعة على مناطق المملكة بالشكل التالي: الرياض بـ2352، مكة المكرمة بـ1474، المدينة المنورة بـ749، القصيم بـ757، المنطقة الشرقية بـ1065، عسير بـ676، تبوك بـ311، حائل بـ18، الحدود الشمالية بـ250، جازان بـ196، نجران بـ28، الباحة بـ173، الجوف بـ251 قرض عقاري، إضافة الى توزيع الأراضي المطورة المجانية والبالغ عددها 4920 قطعة أرض موزعة على الرياض 25، مكة 3519، الشرقية 1014، جازان 123، الجوف 239 أرضا.

ووقعت الشركة الوطنية للإسكان اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين للعمل على إجراءات تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة" للمواطنين المخصص لهم ضمن هذه الدفعة.

بدوره، أكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي ، أنه يمكن لأي متقدم موجود ضمن قوائم الصندوق العقاري معرفة موعد حصوله على القرض العقاري، كما أن أي مواطن في قوائم الصندوق ولديه الجهوزية للاستفادة من قرضه يمكنه تسريع الحصول على القرض، وإصدار الموافقة بشكل فوري، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.