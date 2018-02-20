في هذا التاريخ.. عقارات دبي قد تستعيد عافيتها!

المصدر: دبي – أ ف ب

توقعت وكالة التصنيف المالي "ستاندرد آند بورز" أن تستمر سوق العقارات في دبي بالتراجع حتى العام 2020، قبل أن تبدأ السوق العقارية باستعادة عافيتها وتستعيد الأسعار توازنها مع بداية 2020 حين تستضيف دبي معرض " #إكسبو "، الأكبر في العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن الفائض في العرض في سوق العقارات في دبي في مقابل الطلب، من الأسباب الرئيسية التي ستبقي السوق في مسارها التراجعي قبل أن تعاود الصعود.

وذكرت "ستاندرد آند بورز"، في تقرير تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أن أسعار المنازل قد تراجعت بنسبة 15% بين العام 2014 ومنتصف العام الماضي، بينما تراجعت أسعار الوحدات السكنية الأخرى بنسبة إضافية تصل إلى 10%.

وتسهم سوق العقارات بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي والذي بلغ 108 مليارات دولار في نهاية 2017.

وشهدت السوق استثمارات خارجية بقيمة 41 مليار دولار قامت على شراء عقارات في إمارة دبي، وذلك في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2015 وحزيران/يونيو 2017.

ويتوقع أن يستقطب معرض إكسبو2020 نحو 300 ألف زائر يوميا مع افتتاحه في تشرين الأول/أكتوبر.