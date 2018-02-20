أعلنت #عقارات_جميرا_للغولف، التي تقوم بتطوير مجمعات ومرافق ترفيهية وسط ملعبين مؤهلين للبطولات العالمية، عن توقيع شراكة مع "إليدور لايف ستايل"، المتخصصة في خدمات الاستقبال والإرشاد في كل من دبي ولندن، لتعزيز نمط الحياة للسكان في عقارات جميرا للغولف.

وستتيح هذه الشراكة العديد من الميزات والخدمات المجانية داخل وخارج إمارة دبي، فضلاً عن عروض السفر والخدمات الأخرى على مستوى المنطقة.

ويتزايد الطلب على مثل هذه الخدمات الفاخرة في جميع أنحاء العالم، حيث إنها أصبحت مطلباً رئيسياً للعديد من السكان، ولا شك أن عقارات جميرا للغولف تضع معياراً جديداً للمطورين في إمارة دبي، من خلال تقديمها لمثل هذه الخدمات الراقية في مجمعاتها السكنية.

وقال عامر كلندر، مدير إدارة الأصول في عقارات جميرا للغولف: "إن عقارات جميرا للغولف فخورة بشراكتها مع "إليدور لايف ستايل"، وذلك لتقديم أفضل خدمات الاستقبال والإرشاد للسكان. ونحن في عقارات جميرا للغولف ملتزمون بتقديم وتوفير أفضل الخدمات ذات الجودة العالية للسكان والأعضاء، في كل من المجمع السكني، وملاعب الغولف، ومرافق الراحة والاستجمام. وتأتي هذه الشراكة دليلاً على جهود عقارات جميرا للغولف المتواصلة في تعزيز تجربة ونمط الحياة الأمثل للسكان".

وتقدم "إليدور" العديد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها في المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى تجربة السفر المحلية والعالمية، وإمكانية حضور العديد من الفعاليات الرياضية والموسيقية والثقافية العالمية، وغيرها من المناسبات الفاخرة، فضلاً عن خدمات التعليم والدروس الخصوصية، والعروض المخفضة للسفر، والمهام اليومية.