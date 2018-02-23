"أراضي دبي" تسجّل 150 مشروعاً بـ82 مليار درهم في 2017

أعلنت دائرة الأراضي في دبي أن عام 2017 شهد تسجيل 150 مشروعاً بقيمة 82 مليار درهم، مؤكدة أن العام الماضي، كان حافلاً بالنشاط والإنجازات في السوق العقاري، حيث ساعد في ذلك الإجراءات المرنة التي تتبعها الدائرة، وحرصها على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع جميع المطورين في السوق، بما يؤسس لبيئة آمنة وشفافة في السوق.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن أجواء التفاؤل تخيم على السوق منذ بداية 2018 حيث إن هناك إقبالاً كبيراً من المطورين على إيداع نسبة الضمان المحددة البالغة نسبتها 20% من إجمالي قيمة المشاريع التي يعتزمون إطلاقها في المستقبل القريب، ما يعزز ثقة المستثمرين في مشاريع التطوير العقارية.

وأكد ابن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن عدد المشاريع المنجزة خلال العام 2017 بلغ 90 مشروعًا، بينما تم تسجيل 150 مشروعًا.

وأضاف أن إجراءات تدقيق المشاريع تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة، وفضلاً عن الضمان المقدم من المطور والبالغة نسبته 20% من إجمالي قيمة المشروع المزمع تطويره يطلب من المطورين إثبات ملكية أرض المشروع وتسديد قيمتها بالكامل، إضافة إلى حصوله على كافة الموافقات من الجهات المختصة.

إلى ذلك، حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 6.1 مليار درهم أبرزها رهون بقيمة قدرها 4.2 مليار درهم من خلال 234 إجراء.

وتم تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 1.3 مليار درهم، و484 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 600 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 450 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري.