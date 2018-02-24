دبي: بيع أراضٍ بقيمة 1.3 مليار درهم بأسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 6.1 مليار درهم، أبرزها رهون بقيمة قدرها 4.2 مليار درهم من خلال 234 إجراء.

وتم تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 1.3 مليار درهم، و484 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 600 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 450 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري.

وتصدرت معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 4.2 مليار درهم منها 94 رهن أراض بقيمة 4 مليارات درهم، و140 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 1.9 مليار درهم، ورهن بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة مليار درهم.