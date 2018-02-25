"العقاري": إحالة طلبات قروض بلا أراضٍ للإسكان السعودية

كشفت مصادر مطلعة أنه تم تحويل المتقدمين ممن كان لديهم طلب قرض بدون شرط الأرض من صندوق التنمية العقاري إلى الوزارة.

وقالت المصادر إن على المتقدمين مراجعة #وزارة_لإسكان بدلا من #الصندوق_العقاري، إذ إنه بعد تحويل بياناتهم إلى الوزارة لن يتمكنوا من الاستفادة من مسارات الصندوق العقاري، بحسب "عكاظ".

من جهتها، أشارت وزارة الإسكان في إطار ردها على استفسارات المواطنين، الذين تقدموا بطلب قرض بلا أرض، وتفاجأوا بعدم وجود معاملاتهم أو بياناتهم عند استعلامهم الشامل في صندوق التنمية العقاري، عقب إحالتها إلى الوزارة، إلى أنها تعمل على تحديث آلية منتج القرض.

يذكر أن الوزارة قد أكدت في وقت سابق، أن جميع طلبات القروض المقدمة إلى الصندوق ستستمر حتى تخصيص القرض إلى المتقدم سواء من وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري، أيهما يأتي أولا.