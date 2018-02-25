"عزيزي" تخطط لتطوير 200 مشروع بـ40 مليار درهم في 2018

قال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة #مجموعة_عزيزي إن الشركة تخطط للبدء بأعمال التطوير والبناء في 200 مشروع عقاري جديد خلال العام الجاري، بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليار درهم، منها 190 مشروعاً ضمن منطقة "ميدان".

ولفت في حديث لصحيفة "الخليج" الإماراتية إلى أن الجدول الزمني لإنجاز وتسليم هذه المشاريع، لن يتجاوز نهاية عام 2019.

وأضاف أن الشركة وضعت برنامجاً مكثفاً يعكس طموحاتها للاستحواذ على حصة منافسة من السوق العقارية المحلية في #دبي ، وأنها ستضيف بين 55 و 60 ألف وحدة سكنية جديدة للقطاع.

وأوضح أن المشاريع الـ10 الأخرى تتوزع بين مناطق مختلفة في إمارة دبي، منها "الفرجان" و"استوديو سيتي" و"موتور سيتي" وغيرها، مضيفاً أن الشركة أطلقت خلال العام الماضي، نحو 46 مشروعاً ستنجز منها 12 خلال العام الجاري.