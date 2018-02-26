"إعمار" تطلق وحدات "سفرون" في "إعمار الجنوب"

أطلقت #إعمار_للتطوير المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، مبيعات مجمع #سفرون لوحدات التاون هاوس في #إعمار_الجنوب ، الوجهة العصرية الجديدة الممتدة على مساحة 7 كيلومترات مربعة.

وتقدم وجهة "إعمار الجنوب"، المشروع المشترك مع "دبي الجنوب"، مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس والفيلات والشقق السكنية.

ويضم "سفرون" منازل مع حدائق خضراء ضمن حي جديد محاذٍ لـ "بوليفارد إعمار الجنوب"، على بعد دقائق قليلة من مطار آل مكتوم الدولي ومقر استضافة معرض #إكسبو_2020 .

وتتوزع وحدات "سفرون" بين المساحات الخضراء ويضم كل منزل حديقة خلفية خاصة، كما يتصل المجمع بممشى ملعب الغولف المؤلف من 18 حفرة عبر شبكة من ممرات التنزه.

وتم تصميم وحدات تاون هاوس "سفرون" لتثري أنماط الحياة الصحية للسكان من خلال التركيز على المساحات المفتوحة، بالإضافة إلى توفير مرافق متنوعة مثل أحواض السباحة ومناطق الألعاب الداخلية والخارجية، ومنصات الشواء والمروج ومرافق اللياقة البدنية بالإضافة إلى النادي الاجتماعي.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية": "تقدم وجهة ’إعمار الجنوب‘ فرصة التواجد في المركز المستقبلي للطيران والخدمات اللوجستية في المدينة، ولذلك حققت مختلف مجمعات الوحدات السكنية التي أطلقناها نجاحاً ملموساً. ونحن على ثقة بأن وحدات تاون هاوس ’سفرون‘ ستحظى باهتمام العملاء الراغبين بالسكن في أجواء طبيعية هادئة مناسبة للعائلات، مستفيدين من مرافق متنوعة مثل الحدائق وممرات التنزه والمركز الاجتماعي والكثير غيرها".

وتمتاز التصاميم الداخلية لوحدات تاون هاوس "سفرون" بالتدرجات اللونية الهادئة، واتساع المساحات الداخلية التي تضم غرفاً للمعيشة ومناطق لتناول الطعام مع مطابخ مفتوحة وخزائن ومنصة مخصصة لوجبات الفطور. كما سيضم كل منزل مواقف مغطاة مجهزة لاستيعاب مركبتين.