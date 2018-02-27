3 شقق بنتهاوس بـ260 مليون درهم في "وان بالم"

كشف محمد حميد، المدير العام في "أمنيات العقارية"، عن أن أسعار الوحدات السكنية ضمن مشروع #وان_بالم تتراوح ما بين 12 و25 مليون درهم، إضافة إلى ثلاث بنتهاوس يبلغ إجمالي قيمتها مجتمعة ما يقرب من 260 مليوناً، تم بيع إحداها كأغلى شقة #بنتهاوس في دبي، بـ102 مليون درهم.

وأشار حميد إلى أن هناك اهتماماً من بعض الأثرياء لشراء ثاني أغلى شقة وهي في حدود 91 مليون درهم، وتجري في الوقت الراهن المناقشات بهذا الشأن، متوقعاً أن يتم الإعلان عنها قريباً، إضافة إلى بنتهاوس أخرى بسعر أقل، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

وأضاف أن زيادة عدد الأثرياء في #دبي رفع الطلب على #العقارات_الفاخرة ، مشيراً إلى أن هذه الفئة لها طلبات معينة والشركات العقارية، تحاول أن تلبي هذه الطلبات المتزايدة. وكشفت المجموعة، عن أحدث تصاميم شققها في مشروع "وان بالم" الفاخر في "نخلة جميرا".