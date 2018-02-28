السعودية.. عقود 15 مشروعاً بلدياً بكلفة 900 مليون ريال

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، عقود 15 مشروعاً بلدياً جديداً بتكلفة بلغت حوالي 900 مليون ريال.

واختصت المشروعات التي توزعت على كل من منطقة الرياض، والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، بتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، وسفلتة ورصف وصيانة الشوارع، وإنشاء الحدائق وممرات المشاة وصيانتها، وتعزيز خدمات صحة البيئة، إضافة إلى إصيانة وتشغيل شبكات الإنارة، وإنشاء عدد من المباني البلدية والمرافق العامة، والخدمات الاستشارية.

وتضمنت المشروعات البلدية الجديدة في منطقة الرياض تشغيل وصيانة المواقع المطورة بمدينة الرياض، وصيانة وترميم مرافق الأمانة، وتنظيم أعمال الرقابة بالأمانة والبلديات الفرعية (المرحلة الرابعة)، ومشروع صيانة شوارع وأرصفة شمال الرياض (نطاق بلدية العليا).

وشملت المشاريع البلدية بالمدينة المنورة مشروع صيانة وتشغيل الحاسب الآلي (تزويد خدمات تقنية المعلومات)، واستكمال تنفيذ سفلتة الأحياء والمخططات ومخططات المنح وتطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية شمال وجنوب المدينة المنورة، إضافة إلى صيانة وتشغيل شبكات الإنارة، وتنفيذ عبّارات وحمايات وفتح وتهذيب الأودية والشرائع لدرء أخطار السيول، وتنفيذ العبّارات والحمايات بوادي بطحان وصيانة الطرق الرئيسية والشوارع والأرصفة، ومشروع صيانة وري الأشجار والمزروعات شرق المدينة المنورة.

وشملت مشروعات المنطقة الشرقية مشروع تصريف مياه الأمطار بالدمام (المرحلة الحادية عشرة – الجزء الأول).

ويأتي توقيع عقود هذه المشروعات حرصاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية على تلبية احتياجات المواطنين من المشروعات والخدمات البلدية في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة.