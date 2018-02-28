"بن غاطي": حجم أعمالنا 3 مليارات درهم ولا نخطط لاكتتاب

توقع الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة في "بن غاطي للتطوير"، المهندس محمد بن غاطي، في مقابلة مع "العربية نت"، إن القطاع العقاري في دبي والإمارات تضاعف حجم أعمالهم العقارية في الإمارات إلى نحو 10 مليارات درهم بحلول عام 2020.

وبلغت قيمة المشاريع الجديدة لشركة #بن_غاطي_للتطوير نحو 7 مليارات درهم خلال 3 سنوات.

ونفى بن غاطي لـ"العربية نت" وجود نية لدى ملاك الشركة لطرح جزء من حصتهم للاكتتاب العام، وقال "للآن لا نفكر في طرح حصة للاكتتاب".

وحول مسألة التمويل قال الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة في "بن غاطي للتطوير"، المهندس محمد بن غاطي، إن جميع مشاريع "بن غاطي للتطوير" ذاتية التمويل.

ويعمل قطاع "بن غاطي العقاري"، وهو ذراع التطوير العقاري في الشركة الأم " #بن_غاطي_القابضة" في أنحاء الإمارات العربية المتحدة بقيمة استثمارية تفوق 3 مليارات درهم إماراتي من خلال محفظة استثمارية لأكثر من 30 مشروعا.

وأنجزت الشركة منذ تأسيسها 25 مشروعا بقيمة إجمالية لامست 3 مليارات درهم، حيث أضافت ما يزيد عن 5000 وحدة سكنية متنوعة إلى السوق المحلي.

وقال بن غاطي "تعمل الشركة في الوقت الحالي على مشاريع عديدة في جميع أنحاء دبي بما في ذلك "الخليج التجاري" و"واحة دبي للسيليكون" و"دائرة قرية جميرا" و"الليوان" و"الجداف" و"مجمع دبي لاند" السكني بالإضافة إلى مشروع تجاري ضخم في مدينة أبوظبي يشمل مساحة قدرها مليون قدم مربعة. ولدى الشركة خطط جريئة للتوسع في الأعوام المقبلة، وبالأخص خطط تركز على التوسع في مختلف مناطق دبي".

وحول أداء القطاع العقاري في #الإمارات قال بن غاطي "استنادا إلى النشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة أعتقد أن سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد تحسنا إيجابيا للغاية. حيث إن معظم المشاريع التي أطلقت مؤخرا تقدم أسعارا معقولة جدا وتتيح للمشترين، سواء كانوا مستخدمين نهائيين أو مستثمرين، فرصا لعلها لم تكن متاحة لهم في السابق. ونتوقع أن نرى مزيداً من المشاريع التي يتم إطلاقها هذا العام، وهذا من شأنه أن يزيد ثقة المستثمرين في دبي".

وتوقع أن يجد سوق "عقارات دبي" توازناً أكثر إيجابية نظراً لعدد المشاريع العقارية التي تم إطلاقها.

وتمت 66% من مجموع معاملات بيع المنازل السكنية في الربع الرابع من عام 2017 على الخارطة، وشملت مواقع رئيسية في دبي مثل "الخليج التجاري" بنسبة 81% و"واحة دبي للسيليكون" بنسبة 77%.

ورغم التقارير التي تتحدث عن هدوء القطاع العقاري في دبي إلا أن بن غاطي له رأي آخر، حيث يرى أن "العائد على الاستثمار العقاري لا يزال يحافظ على مستوياته في سوق دبي المحلي، حيث يتراوح في سوق التأجير بين 8 و10%، أما على صعيد عوائد التطوير السكني فتبدأ من 8% وتصل إلى 15% حسب نوع وموقع المشروع".

ومن المتوقع بحسب بن غاطي "أن تستمر دبي في جذب الشركات العالمية والمزيد من السكان في السنوات القادمة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وجاذبية الاستثمار في مختلف القطاعات سواء كانت العقارية أو الصحية أو التعليمية أو الضيافة بالإضافة إلى الصناعة وقيادة دبي الحكيمة والتقدمية".

وحول أداء الشركة في 2017، قال بن غاطي "الأداء كان ممتازاً في عام 2017 حيث سلمنا العديد من المشاريع في مواعيد التسلم المحددة لها وأيضاً قبل مواعيد التسليم. فعلى سبيل المثال، قمنا بتسليم "بن غاطي دايموندز" في "واحة دبي للسيليكون"، "بن غاطي كورت" في "قرية جميرا"، واستكملنا بناء مصنعنا للمشروبات في "كيزاد" في أبوظبي والذي يمتد على مساحة مليون قدم مربعة".

"قمنا أيضاً بإتمام إنشاء مصنع بن غاطي لصناعات الألمنيوم في "واحة السيليكون". لقد حققنا أداء ممتازا في الشركة حيث أطلقنا العديد من المشاريع السكنية مثل "بن غاطي بلاتينيوم"، "بن غاطي بوينت"، "بن غاطي فيستا"، "بن غاطي سافيرز"، "بن غاطي كريستالز" والعديد من المشاريع الأخرى. علاوة على ذلك، سنعلن عن مجموعة من المشاريع في عام 2018 والتي نقوم بالتخطيط لها حالياً".

وبحسب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة في "بن غاطي للتطوير"، المهندس محمد بن غاطي، "تخطط "بن غاطي" لتطوير ما بين 60 إلى 70 مشروعا عقاريا بقيمة استثمارية تصل إلى 7 مليارات درهم يستحوذ القطاع السكني على الحصة الأكبر منها يليه الضيافة، وبذلك ترفع الشركة حصتها في السوق العقاري المحلي بدبي إلى 100 مشروع بإجمالي 10 مليارات درهم. كما نخطط حالياً لتطوير مشاريع في عدة قطع أرضية يقرب مجموع مساحاتها من ثلاثة ملايين قدم مربعة، وذلك خلال العامين 2018 و2019. إضافةً إلى ذلك، نتطلع لامتلاك ما بين 2 إلى 3 ملايين قدم مربعة إضافية قبل عام 2020".

كما ستقوم "بن غاطي" بإطلاق مشروع "ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز" في "الخليج التجاري" في الثالث من مارس المقبل بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون درهم.

وتمتلك بن غاطي محفظة أراض كبيرة تشمل أراضي في "الخليج التجاري" ويقرب مجموع مساحاتها من نصف مليون قدم مربعة، وقال "نخطط أيضاً لإطلاق مشاريع جديدة في مناطق شبه فاخرة قريبة من هذه المنطقة بالإضافة إلى "داون تاون دبي"، يضاف إلى ذلك استمرارنا في إنشاء مشاريعنا في "واحة دبي للسيليكون" و"قرية جميرا الدائرية" والتي تستهدف الطبقة المتوسطة".

وتمتلك "بن غاطي" حالياً ما يقرب من 3 ملايين قدم مربعة من الأراضي في المناطق التي سبق ذكرها والتي سيتم تطويرها في الفترة المقبلة.