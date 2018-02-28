"جميرا للغولف" تسلم المرحلة الثانية من "ريدوود بارك"

أعلنت #عقارات_جميرا_للغولف ، التي تقوم بتطوير مجمعات ومرافق ترفيهية راقية وسط ملعبين مؤهلين للبطولات العالمية، عن اكتمال المرحلة الثانية من مشروع #ريدوود_بارك وتسليمها بالكامل، حيث تَسلَم الملاك مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة.

ويضم "ريدوود بارك" 75 وحدة تاون هاوس، حيث تتميز هذه الوحدات المكونة من ثلاث وأربع غرف نوم بمساحات شاسعة، وبتصميم مستوحى من ريف التوسكان. ويقع المشروع وسط حدائق ذات مناظر طبيعية فضلاً عن قربه من نادي "كلوب هاوس" ومرافقه المجاورة في عقارات جميرا للغولف.

ويوفر مشروع "ريدوود بارك" مخططين فعالين للتصميم، مما يسمح للمستثمرين بتصميم وتزيين منازلهم بالشكل الذي يتناسب مع رغباتهم.

وتعتبر "عقارات جميرا للغولف" مجمعا سكنيا يتيح تجربة معيشة في الهواء الطلق في قلب دبي الجديدة. وتعد ملاعب الغولف التي تستضيف بطولات عالمية ضمن الأفضل في العالم. وتتميز كافة الوحدات السكنية، التي تقع على جانبي ملاعب الغولف وتحيط بها الخضرة، بأعلى درجات الجودة، حيث إن 75% من الوحدات السكنية تطل على ملعبي النار والأرض للغولف، و25% تطل على البحيرات والمساحات الطبيعية.