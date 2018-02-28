"صندوق تعليم ريت" يحقق أرباحا بـ9 ملايين ريال بـ7 أشهر

حقق "صندوق تعليم ريت"، أرباحا قدرها 8.97 مليون ريال (0.31 ريال/ للوحدة) خلال الفترة من 30 مايو 2017 حتى 31 ديسمبر 2017.

جاء ذلك خلال إعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق تعليم ريت.

وبلغ صافي الأصول "الموجودات" في نهاية الفترة 289,699,321 ريالا سعوديا، بينما بلغ إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة منذ الانطلاق 30/05/2017 وحتى 31/12/2017 1,676,093 ريالا سعوديا.

ووفق البيان المنشور على موقع "تداول"، فإن عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة المالية 28,500,000 وحدة، علما أن صافي قيمة الوحدة 10.1649 ريالا سعوديا، والعائد للفترة هو عند 3.15%.