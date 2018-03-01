أسعار المنازل البريطانية تنخفض للمرة الأولى في 6 أشهر

قالت "نيشن وايد" للتمويل العقاري، اليوم الخميس، إن أسعار المنازل البريطانية انخفضت في فبراير، خلافاً للتوقعات وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر.

وقالت نيشن وايد إن أسعار المنازل انخفضت 0.3% على أساس شهري، بعد زيادة قدرها 0.8% في يناير. وكان متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم قد أشار إلى زيادة بنسبة 0.2%.

وعلى أساس سنوي، زادت أسعار المنازل 2.2%، بما يعد تباطؤا حاداً بالمقارنة مع النمو البالغ 3.2% في يناير. وأشار استطلاع "رويترز" إلى نمو بنسبة 2.6%.

وتعرض المستهلكون، قوة الدفع الرئيسية في المعتاد لاقتصاد #بريطانيا، لضغوط جراء ارتفاع #التضخم منذ تصويت الناخبين لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، مما أدى لانخفاض الجنيه #الإسترليني مقابل عملات أخرى.

ونما اقتصاد بريطانيا بأبطأ وتيرة بين مجموعة الدول السبع الكبرى في 2017.

وقالت "نيشن وايد" إن توقعات أسعار المنازل ستعتمد جزئياً على المسار الذي سيسلكه بنك إنجلترا المركزي بخصوص أسعار الفائدة، وتقدم مفاوضات بريطانيا بشأن الخروج من #الاتحاد_الأوروبي .

وكان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين الأسبوع الماضي، قد أظهر أن من المرجح أن تزيد أسعار المنازل البريطانية بوتيرة ضعيفة خلال السنوات القليلة القادمة، وبمعدل سنوي يقدر بنحو 2%.