الإمارات تتصدر الدول العربية في سرعة التسجيل العقاري

احتلت #الإمارات المرتبة الأولى عربياً في سرعة التسجيل العقاري، والمرتبة العاشرة على مستوى العالم وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 عن فئة التسجيل العقاري، والصادر عن البنك الدولي.

واختتمت #دائرة_الأراضي_والأملاك في #دبي برنامج جلسات المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات الذي استضافته الإمارة خلال الفترة 26 - 28 فبراير، تحت شعار "نحو تطوير عمراني مستدام".

وتم أيضاً على هامش المؤتمر تكريم #الأردن لتطوير أعماله خلال السنة الماضية، حيث ارتفع ترتيبه من 96 عالمياً لتصل إلى المرتبة 72، حسب تقييم ممارسة أنشطة الأعمال - عن فئة التسجيل العقاري الصادر عن البنك الدولي، بحسب صحيفة "الخليج".