4.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس 4.2 مليار درهم، وكانت أبرزها رهونات بقيمة 3 مليار درهم من خلال 302 إجراء.

حيث شهدت الدائرة تسجيل 711 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 400 مليون درهم، و638 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 800 مليون درهم، وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وتصدرت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 72 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3 مليارات درهم، منها 118 رهن أراض بقيمة 2.8 مليار درهم، و184 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 4 بقيمة 2.1 مليار درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 89 مليون درهم.