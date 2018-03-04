"العقاري" يمنح نصف مليون ريال لمستفيدي البناء الذاتي

عالج #صندوق_التنمية_العقارية في #السعودية أزمة مستفيدي "البناء الذاتي" لمن تقل أسعار أراضيهم عن 500 ألف ريال، عن طريق منح المستفيدين مبلغ نصف مليون ريال تقدم لهم من خلال دفعات عبر المصارف.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن صندوق التنمية العقارية أن المرحلة الأولى من #برنامج_البناء_الذاتي تمكن فقط المستفيدين ممن تصل أسعار أراضيهم إلى 500 ألف ريال وأكثر، من كامل قيمة القرض البالغة نصف مليون ريال نقداً، نظراً لقوة عقاراتهم، في حين سيتم تمكين الراغبين من المواطنين كافة الذين تقل أسعار أراضيهم عن نصف مليون ريال، من قيمة القرض عن طريق دفعات.

وأوضح، أن المواطنين الذين لا يستطيعون الحصول على القيمة الكاملة لبرنامج #التمويل_المدعوم بسبب وجود قروض شخصية عليهم، قد أوجد الصندوق لهم العديد من الامتيازات في المصارف تسهم في تجاوز هذه المشكلة عن طريق ما يسمى برنامج (2 في 1).

وأضاف الصندوق أن "معظم المستفيدين لديهم قروض شخصية، الأمر الذي تطلب التعاون مع المصارف لإيجاد آلية تسهم في حل هذه الإشكالية، حيث تتمثل في قيام المصارف بمنح المستفيدين القرض العقاري من برنامج التمويل المدعوم مع الشخصي، على ألا تقوم المصارف بسحب كامل قيمة قسط القرض العقاري إلا بعد ثلاث سنوات، وهي الفترة التي تكتفي فيها المصارف بسحب قيمة قسط القرض الشخصي فقط".

وأكد الصندوق، أن هذا الأمر أسهم في زيادة مبالغ القروض للمواطنين بنسبة 35%، لافتاً إلى أن هناك هندسة مالية لتوفير المبالغ الذي يرغب بها المواطن.