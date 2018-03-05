"إعمار" تطلق برج "ذي جراند" السكني في "خور دبي"

كشفت "إعمار للتطوير"، عن مجموعة حصرية من الشقق ووحدات البنتهاوس ومنازل التاون هاوس الواقعة ضمن منصة البوديوم في برج "ذي جراند" السكني الجديد في منطقة الجزيرة ضمن "خور دبي".

ويمكن الوصول من "ذي جراند" خلال 15 دقيقة إلى مطار دبي الدولي ووسط مدينة دبي، والكائن بالقرب من الخور التاريخي لمدينة دبي ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية المدرجة ضمن اتفاقية "رامسار" الدولية برعاية منظمة "اليونسكو"، والتي تشكل موطناً لما يزيد على 450 فصيلة بما في ذلك طيور الفلامينجو والعديد من فصائل الطيور المهاجرة.

ويتألف "ذي جراند" من 62 طابقاً، ويضم شققاً بغرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث وشقق البنتهاوس بأربع غرفة نوم إضافة إلى منازل التاون هاوس الفسيحة التي تضم حدائق خاصة وتقع في منصة البوديوم. ويمثل "ذي جراند" امتداداً لمنطقة المرسى وممشى الواجهة المائية، ويمنح سكانه فرصة الإقامة في أجواء تحاكي طابع المنتجعات، في حين توفر الطوابق العليا إطلالات مباشرة على "برج خور دبي" المرتقب والأفق العمراني لوسط مدينة دبي.

وسيضم "خور دبي" فنادق عالمية وحدائق خضراء ووجهات ثقافية مميزة بالإضافة إلى القنوات المائية وممرات التنزه ومسارات الدراجات الهوائية، وستمر فيه الحافلات العامة وحافلات الربط بمترو دبي.

وتطلق "إعمار" مبيعات "ذي جراند" ابتداءً من 8 مارس الجاري.