كلاتونز: هكذا تتحرك إيجارات المكاتب في دبي

كشف تقرير "كلاتونز" حول سوق مكاتب العمل لفصل الربيع 2018، نموا متزايدا وتوقعات إيجابية للقطاع في دبي.

وجاء معظم النشاط الذي سجله التقرير من معدلات تنقل المستأجرين إلى وحدات أخرى لتلائم احتياجات أعمالهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، والمخاطر الاقتصادية العالمية، استمرت معدلات الطلب على إيجارات مكاتب العمل الانخفاض، وذلك وفقاً لأحدث تقارير شركة كلاتونز، المتخصصة بمجال الاستشارات العقارية.

ويشير التقرير إلى أن إيجارات الوحدات البارزة في المناطق الحرة الرئيسية في المدينة بقيت ثابتة إلى حد كبير، فيما عدا واحد أو اثنين من المباني متدنية الجودة.

وبعيداً عن المباني الرئيسية من الفئة الأولى، والتي لا تزال تتمتع بمعدلات طلب جيدة ومرتفعة، فإن أصحاب العقارات يبدون قدراً أكبر من المرونة، ويستجيبون بدرجة كبيرة لطلبات تخفيف أسعار الإيجارات عند تجديد العقود.

وظهرت آثار هذه التغييرات على الحد الأقصى من أسعار الإيجارات الوحدات من الفئات الأولى، حيث تقوم الشركات بترشيد النفقات، أو تجدد عقودها الحالية، أو مواصلة توحيد عملياتها من مقر عمل موحد. وسجلت 5 مناطق من بين 24 منطقة فرعية نراقب نشاطها هبوطاً طفيفاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع استمرار ضعف معدلات الطلب خلال عام 2018. وحتى الآن، من المتوقع أن تواصل الإيجارات تراجعها بين 5 دراهم إلى 20 درهماً للقدم المربعة خلال العام 2018، إلا أن المناطق الحرة يرجّح أن تخالف هذا التوجّه، حيث ستشهد الإيجارات بها استقراراً.

ويشير أحدث تقارير كلاتونز إلى أنه وعلى الرغم من أن الأوضاع العامة تبدو في حالة كساد، إلا أن مُلّاك العقارات لا يزالون غير مضطرين لتخفيض الإيجارات أو تقديم المزيد من التنازلات المحفّزة.

وقالت رئيسة خدمات الشركات العالمية في "كلاتونز" بولا والش، "حتى الآن، لم يكن لبدء فرض ضريبة القيمة المضافة أثر حقيقي على توجهات ملاك الوحدات، ولكننا نراقب هذا عن كثب. ففي الوقت الذي لا يزال أصحاب العقارات غير مستعدين لتحمل تكاليف ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 5%، إلا أن ذلك ربما يكون خياراً مطروحاً في المستقبل، لاسيما إذا استمرت حالة التراجع خلال 2019".

وتراقب كلاتونز حركة زيادة عدد الجهات التي توفّر خدمات التعهيد والدعم. وما يعزز هذه الظاهرة على امتداد المدن في العالم، هو انتشار مكاتب الخدمات والعمل عن بُعد بصورة متزايدة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت والش: "يتعين على مُلّاك العقارات في دبي الاستفادة من هذا التوجه وذلك بهدف جذب الاهتمام نحو الوحدات غير المأهولة، على الرغم من أن عدد تأشيرات العمل مرهون بعدد الوحدات المستأجرة، فإن الشركات التي تمتلك سياسة عمل نشطة لا يزال يتعين عليها تأجير المزيد من الوحدات أكثر مما تحتاجه".