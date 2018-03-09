4.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس 4.2 مليار درهم، وكانت أبرزها رهونات بقيمة 2.8 مليار درهم من خلال 283 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 744 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 129 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و615 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 700 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة ند الحمر، تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة القصيص الثانية.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.8 مليار درهم، منها 88 رهن أراض بقيمة 2.4 مليار درهم و195 رهن فلل، وشقق بقيمة 400 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بمليار درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 470 مليون درهم.