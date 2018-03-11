صندوق عقاري بـ300 مليون جنيه إسترليني..هذه تفاصيله

لا تزال أصداء زيارة #ولي_العهد_السعودي ، محمد بن سلمان، إلى بريطانيا تتردد في الصحافة العالمية، لاسيما مع توقيع 18 اتفاقية مختلفة.

من هذه الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين " BMG " مع شركة " لونغ هاربر" لتأسيس صندوق للاستثمار في سوق العقارات البريطاني.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي أم جي" باسل الغلاييني في لقاء مع "العربية"، تفاصيل هذه الاتفاقية، مؤكداً أن الهدف من هذه الاتفاقية هو إدارة محفظة عقارية ستبدأ بـ300 مليون جنيه إسترليني.

ولفت إلى أن الصندوق العقاري سيستثمر في العقارات السكنية والتجارية لأجل 5 سنوات.

تأتي هذه الاتفاقية، بحسب الغلاييني، في إطار تعزيز التعاون بين شركة "بي أم جي" وشركات استثمارية لها خبرات طويلة في مجال العقارات.

من جهة أخرى، أشار إلى أن أداء الجنيه الإسترليني، بسبب تداعيات الـ"brexit "، بات مشجعا للدخول في استثمار في بريطانيا.