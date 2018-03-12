السبت المقبل.. موعد "مهم" لملاك الأراضي في الرياض!

دعا برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان السعودية، ملاك الأراضي التي انطبقت عليها شروط تحصيل الرسم إلى سرعة سداد المبالغ المترتبة عليهم، مع انتهاء مهلة السداد في مدينة الرياض يوم السبت المقبل في 17 مارس الجاري، الموافق 29/6/1439هـ.

وأوضح البرنامج، في بيان صحافي، أنه سيتم تطبيق العقوبات على من يتخلف عن سداد الرسم، بحيث يكون هنالك غرامة مالية تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض للسنة الأولى مع فرض الرسم السنوي للدورة الفوترية الثانية، وفي حال عدم السداد نهائياً تفرض الرسوم على المخالف، بالإضافة إلى الغرامة المالية، وذلك وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، إذ إن الرسوم الصادرة تعد سندات تنفيذية يتم التوجه بشأنها لمحاكم التنفيذ.

ويتيح البرنامج خدمة السداد عبر القنوات الإلكترونية في البنوك السعودية، وذلك من خلال الدخول على الحساب البنكي وإضافة رقم السداد عن طريق اختيار المفوتر (وزارة الإسكان) ورقمه (171)، أو من خلال زيارة أحد فروعه البنكية، كما يتيح البرنامج خدمة السداد نقداً عن طريق أحد فروع البنك السعودي الفرنسي، ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء على الرابط https://lands.housing.sa/ar.

ويعد برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء أحد أبرز الأدوات التي تعمل عليها وزارة الإسكان في إطار سعيها لتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب، وتحرير الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني لتوفير المزيد من المساكن، بما يسهم بالتالي في تمكين جميع الفئات من الحصول على السكن الملائم الذي يتوافق مع قدراتهم ويتلاءم مع رغباتهم.

يذكر أن نظام رسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يطبق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، كما تنتهي المهلة المحددة في محافظة جدة في الثامن من شهر أبريل المقبل، الموافق 22/7/1439هـ.

فيما تنتهي المهلة ذاتها في حاضرة الدمام يوم السادس من شهر مايو (20/8/1439هـ).

وفي مكة المكرمة سيكون آخر موعد للسداد في الـ29 من شهر نوفمبر المقبل، الموافق 22/3/1440هـ، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 1548 أمر سداد لمساحة إجمالية بلغت 411,457,167 مترا مربعا، وذلك في الدورة الأولى لبرنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.