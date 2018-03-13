"داماك العقارية" تطرح مناقصة جديدة لبناء برج فاخر

طرحت شركة "داماك العقارية"، مناقصة جديدة لبناء أحد الأبراج الفاخرة ضمن مشروع "أيكون سيتي"، وستمنح المناقصة لاستكمال الأعمال الإنشائية في البرج الذي سيتكون من ثلاثة طوابق سفلية وطابق أرضي و10 منصات "بوديوم".

إلى جانب طابقٍ مخصص لمرافق الترفيه وأنماط الحياة العصرية و49 طابقاً سكنياً، بالإضافة إلى السطح. وستبلغ المساحة الإجمالية المبنية 1.7 مليون قدم مربعة، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وقال نائب رئيس أول للشؤون التجارية في شركة "داماك العقارية" محمد الطحاينة: "تتواصل الأعمال الإنشائية بوتيرة متسارعة في مشروع أيكون سيتي، حيث تم استكمال أعمال الإعداد والتحضير في البرج".

وتأتي هذه المناقصة بعد إبرام عقد البناء الذي منحته داماك مؤخراً إلى "الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية" ‏CSCEC في فبراير تبلغ قيمته حوالي 600 مليون درهم لتشييد بناء أحد الأبراج في المشروع.