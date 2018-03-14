"الإسكان" السعودية تتجه لزيادة التمويل العقاري بـ2020

قال وزير #الإسكان السعودي ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تسعى لزيادة حجم #التمويل_العقاري إلى 502 مليار ريال، ما يعادل 133.9 مليار دولار بحلول 2020 من 290 ملياراً حالياً.

وذكر الحقيل خلال مؤتمر للإسكان أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي.

وأكد الحقيل، في مقابلة مع العربية على هامش مؤتمر صندوق التنمية العقارية في الرياض، أهمية القسط المرن الذي يدعمه صندوق التنمية العقارية للأشخاص الذين لديهم قرض شخصي حتى لا يتم حرمانهم من فرصة الحصول على التمويل العقاري.

وأشار الحقيل إلى أن البنوك بدأت باستلام طلبات المواطنين وأن الوزارة تؤيد حصول المواطنين على التمويل العقاري بغض النظر عن دخلهم أو نوع عملهم أو مدينتهم.

ولفت إلى وجود 3 منتجات تشمل البناء الذاتي والبيع على الخارطة والقسط المرن.

من جهة أخرى، أشار وزير الإسكان السعودي إلى نمو التمويل العقاري بـ29% خلال عام 2017، موضحا أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين من داخل وخارج المملكة حيث تحرص الوزارة أن يكون للمواطن حرية اختيار المطور العقاري.

وشدد على أن الزخم في التمويل العقاري استمر في العام 2018، حيث نما التمويل العقاري في يناير 2018 بـ 98% على أساس سنوي.

وقال :"توجهنا لضمان الدفعة الأولى بنسبة 5% أو تقديم الرهون الميسرة لمن ليس لديهم القدرة المالية".

وتعمل السعودية على زيادة النشاط في #السوق_العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها، وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030.

وكانت انطلقت أعمال مؤتمر صندوق التنمية العقارية في الرياض تحت عنوان "تمويل الإسكان في السعودية"، بالتعاون مع يوروموني للمؤتمرات.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض تجربة صندوق التنمية العقارية في التحول من جهة مانحة الى مؤسسة تمويلية توفر الحلول لسوق التمويل العقاري، وإبراز دوره كصانع سوق للتمويل العقاري، أكثر من كونه جهة ممولة للمستفيدين.