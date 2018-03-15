"عزيزي" تمنح عقدين بـ1.5 مليار درهم لتطوير "فيكتوريا"

أعلنت شركة #عزيزي للتطوير العقاري عن منح عقدين بقيمة 1,5 مليار درهم لشركتي Green Modelling Contracting و Modern Civil International Contracting لمباشرة أعمال البناء والإنشاء في المرحلة الأولى من مشروع #عزيزي_فيكتوريا.

وبموجب العقدين الجديدين، سوف يتم بناء 32 مبنى توفر 4,000 وحدة سكنية، حيث تتولي شركة Green Modelling Contracting بناء 16 مبنى، بينما ستقوم شركة Modern Civil International Contracting ببناء المباني المتبقية.

ومن المقرر أن يتم إنجاز الأعمال الإنشائية في الربع الثالث من عام 2019، بحسب صحيفة "الاتحاد".