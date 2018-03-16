4.2 مليار درهم قيمة صفقات عقارية في دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في #دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.2 مليار درهم، كان أبرزها رهونا بقيمة 2.4 مليار درهم من خلال 298 إجراء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 655 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 110 مبايعات للأراضي بقيمة 950 مليون درهم و545 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 850 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 325 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5، تليها مبايعة بقيمة 85 مليون درهم في منطقة برج خليفة، ومبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة #نخلة_جميرا.

وتصدرت منطقة #مرسى_دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.4 مليار درهم منها 107 رهون أراضٍ بقيمة ملياري درهم و 191 رهن فلل وشقق بقيمة 400 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة #برج_خليفة بقيمة 367 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 300 مليون درهم.