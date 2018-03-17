أميركا.. تراجع بناء المساكن الجديدة 7% خلال فبراير

تراجع بناء المساكن الجديدة في أميركا في فبراير بأكثر من المتوقع في الوقت الذي بدد فيه انخفاض في تشييد الوحدات السكنية التي تتسع لأكثر من أسرة أثر ثاني زيادة شهرية على التوالي في مشاريع بناء المساكن التي تتسع لأسرة واحدة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن عدد المنازل الجديدة التي بدأ بناؤها هبط 7 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 1.236 مليون وحدة.

وجرى تعديل قراءة يناير بالرفع قليلا لتظهر ارتفاع وتيرة بناء المنازل إلى 1.329 مليون وحدة من 1.326 مليون في التقديرات الأولية.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تنخفض وتيرة بدء المساكن الجديدة إلى 1.290 مليون وحدة الشهر الماضي.

وتراجعت تراخيص البناء 5.7 بالمئة إلى 1.298 مليون وحدة في فبراير.