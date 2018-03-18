العقاري: آلية جديدة تساعد 480 ألف سعودي في 3 سنوات

قال خالد العمودي المشرف العام على #صندوق_التنمية_العقارية في السعودية إن الآلية الجديدة للصندوق ستساعد 480 ألف مواطن سعودي على تملك منازلهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشار العمودي في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر صندوق التنمية العقارية في الرياض نهاية الأسبوع الماضي، إلى أنهم بدأوا بالفعل في تنفيذ الآلية الجديدة لتمكين المواطن من تملك مسكنه، وأنهم قاموا بتبني نماذج عمل ناجحة من أجل هذا الغرض.

وأوضح أن المواطن السعودي الذي دخله يقل عن 14 ألف ريال يأخذ دعماً قيمته 500 ألف ريال.

وقال أيضاً إن هناك تعاوناً بين الصندوق العقاري والقطاع المصرفي لإيجاد حلول جديدة للتمويل، وقد تم الاتفاق مع القطاع المصرفي على تحسين خدمات التمويل لفئة المتقاعدين، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لتمكين المواطن من تملك مسكنه.

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، قد قال إن الوزارة تسعى لزيادة حجم #التمويل_العقاري إلى 502 مليار ريال، ما يعادل 133.9 مليار دولار بحلول 2020 من 290 ملياراً حالياً.

وذكر الحقيل خلال مؤتمر للإسكان أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي.

وأكد الحقيل، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر صندوق التنمية العقارية في الرياض الأسبوع الماضي، أهمية القسط المرن الذي يدعمه صندوق التنمية العقارية للأشخاص الذين لديهم قرض شخصي حتى لا يتم حرمانهم من فرصة الحصول على التمويل العقاري.

وأشار الحقيل إلى أن البنوك بدأت باستلام طلبات المواطنين وأن الوزارة تؤيد حصول المواطنين على التمويل العقاري بغض النظر عن دخلهم أو نوع عملهم أو مدينتهم.

ولفت إلى وجود 3 منتجات تشمل البناء الذاتي والبيع على الخارطة والقسط المرن.