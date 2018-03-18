شركات البناء والديكور تستفيد من طفرة العمران بالسعودية

اختتم #معرض_البناء_و_الديكور السعودي 2018 فعاليات دورته السابعة والعشرين مساء الجمعة، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية ودولية تمثل مختلف قطاعات #البناء_و_التشييد و#الديكور.

وتميز المعرض بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة التي تخدم كافة القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد المحلي بما يخدم الشركات الوطنية في البناء والديكور.

وتمكنت العديد من الشركات المشاركة من إبرام اتفاقيات مع مستثمرين ورجال أعمال سعوديين في مختلف القطاعات، منها مواد وأدوات وتقنيات البناء والتشييد والتصميم الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تقديم المنتجات المميزة ذات المواصفات العالية والأسعار التنافسية.

واشتمل المعرض الذي أقيم على مدى 4 أيام على منتجات لنخبة من مصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين والمهتمين بالتصميم في #السعودية، حيث أسهمت الطفرة العمرانية الكبيرة التي تعيشها المملكة في زيادة الطلب على منتجات الديكور والبناء والتشييد.